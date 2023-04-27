Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Росіяни хваляться, як вбивають українських військовополонених після допитів – перехоплення СБУ

російський окупант
Фото: Getty Images

Російський окупант у розмові зі знайомою вихваляється тим, що вбиває українських військовопонених після допитів, перерізаючи горло. СБУ оприлюднила аудіозапис чергового перехоплення, зробленого на східному напрямку.

Він у подробицях розповів, як вчиняє вбивства, і заявив, що після цієї розмови зробить це знову, а потім піде спати.

– Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне п***й. Перерезаю человеку… Есть люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше…их надо утилизировать. На это не все соглашаются… У меня таких уже хватает. Сейчас с тобой поговорю и пойду дело сделаю… и пойду спокойно спать, – каже окупант.

СБУ вже встановила особу цього ката, де служить та з ким спілкується, тож тепер працює над тим, щоб він поніс заслужене покарання за свої звірства.

Це – Євген Юрійович Сучко із Новгородської області РФ, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

Нині спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Читайте також
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Російський окупант

Армія Росії, Війна в Україні, Вбивство, Воєнні злочини, полон, Російська агресія, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Благодійний Фонд Альони Лебедєвої передав ЗСУ девʼяту автівку
Благодійний Фонд Альони Лебедєвої передав ЗСУ девʼяту автівку
Пряме влучання в будинок: РФ вгатила з артилерії по селу під Харковом
Обстріл села Липці Харківського району 27 квітня 2023
Виплати на дітей під час війни: перелік грошових допомог 2023
Гроші, гривня,
Це етнічна чистка – ISW про масове переселення росіян до України
Російський військовий
Країни НАТО поставили Україні 98% обіцяної допомоги – Столтенберг
Росіяни хваляться, як вбивають українських військовополонених після допитів – перехоплення СБУ
Відео
Світові новини
Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами

У Люксембурзі відбулося засідання очільників МЗС Євросоюзу. Там точилися дебати щодо закупівлі і постачання нових снарядів для України, адже стосовно цього питання і досі існують суперечності.

Наталя Луценко
Переможці Премії PinchukArtCentre – лауреати та їхні неймовірні роботи
PinchukArtСentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.04.2023)
Росіяни хваляться, як вбивають українських військовополонених після допитів – перехоплення СБУ
Не розуміла, як їх заткнути: KOLA згадала зустріч із росіянами в літаку
Kola
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (26.04.2023)
Росіяни хваляться, як вбивають українських військовополонених після допитів – перехоплення СБУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь