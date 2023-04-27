Російський окупант у розмові зі знайомою вихваляється тим, що вбиває українських військовопонених після допитів, перерізаючи горло. СБУ оприлюднила аудіозапис чергового перехоплення, зробленого на східному напрямку.

Він у подробицях розповів, як вчиняє вбивства, і заявив, що після цієї розмови зробить це знову, а потім піде спати.

– Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне п***й. Перерезаю человеку… Есть люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше…их надо утилизировать. На это не все соглашаются… У меня таких уже хватает. Сейчас с тобой поговорю и пойду дело сделаю… и пойду спокойно спать, – каже окупант.

СБУ вже встановила особу цього ката, де служить та з ким спілкується, тож тепер працює над тим, щоб він поніс заслужене покарання за свої звірства.

Це – Євген Юрійович Сучко із Новгородської області РФ, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

Нині спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів і звичаїв війни.

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