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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Росіяни поскладали мішки з піском на дахи корпусів реакторів ЗАЕС: про що це свідчить

Окупанти на ЗАЕС

Російські окупанти спорудили із мішків з піском оборонні позиції на дахах кількох корпусів реакторів Запорізької атомної електростанції.

Супутниковий знімок на підтвердження цього факту оприлюднили 27 квітня в розвідці Міноборони Великої Британії.

Окупанти поскладали мішки з піском на ЗАЕС

Фото: Ministry of Defence

– Це перша ознака за майже 14 місяців контролю росіянами ЗАЕС інтегрування корпусів реакторів до плану тактичної оборони, – зазначають британські розвідники.

У британському оборонному відомстві припускають, що росіяни звели ці оборонні позиції, оскільки їх дедалі більше непокоять перспективи великого наступу України.

Такі дії загарбників, вважають британські розвідники, очевидно, збільшують імовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо бойові дії відбуватимуться навколо станції.

Однак, додають у розвідці Міноборони Великої Британії, пряме катастрофічне пошкодження реакторів, якщо, гіпотетично, піхота застосує зброю, є малоймовірним, оскільки конструкції дуже добре укріплені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 428-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Енергоатом

АЕС, Війна в Україні, Запоріжжя, Запорізька область, Російська агресія, РФ
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