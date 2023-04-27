Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У центрі Мелітополя пролунав вибух – мер
У четвер вранці, 27 квітня, у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
– Нетихий ранок у Мелітополі. Одиночний вибух чутно у самому центрі міста. Що на цей раз вибухає у окупантів, з’ясовуємо, – йдеться у повідомленні.
Вночі війська РФ атакували Миколаїв. Наразі відомо про щонайменше 15 поранених та одного загиблого.
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