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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У центрі Мелітополя пролунав вибух – мер

У центрі Мелітополя пролунав вибух – мер
Фото: Pixabay

У четвер вранці, 27 квітня, у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

– Нетихий ранок у Мелітополі. Одиночний вибух чутно у самому центрі міста. Що на цей раз вибухає у окупантів, з’ясовуємо, – йдеться у повідомленні.


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