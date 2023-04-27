Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Минфине рассчитывают собрать $11 млрд на восстановление Украины к середине 2023 года

В Минфине рассчитывают собрать $11 млрд на восстановление Украины к середине 2023 года

Минфин проводит активные переговоры относительно сбора $11 млрд внешнего финансирования на восстановление страны к середине 2023 года, и считает эту задачу выполнимой.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

— Это можно выполнить, и мы над этим работаем, – сказал он.

Марченко напомнил, что в целом потребности на восстановление на 2023 год составляют $14 млрд, из них уже предусмотрено в госбюджете Украины $3,3 млрд. При этом основным каналом их использования будет созданный бюджетный фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

— Сейчас у него источники наполнения известны: это изъятые активы российских банков и прибыль Нацбанка. На данном этапе нам важно найти внешний источник, а потом каким образом мы это трансформируем в украинский бюджет – это уже другой вопрос, – пояснил глава Минфина.

Он уточнил, что на эти цели обсуждается $1,5 млрд с правительством США, которое также выделяет $0,8 млрд на энергетику “в виде разного рода трансформаторов, оборудования, которое нужно для подготовки к зиме”.

Марченко сообщил, что Япония предоставила $0,4 млрд грантовой помощи от JICA, а в целом с начала года Украина и Япония договорились о выделении на нужды восстановления Украины свыше $650 млн.

— Далее €1 млрд объявлено от Европейского Союза. Финальный формат еще не дискутируется, – указал Марченко.

Он напомнил, что создан URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) – Целевой фонд для поддержки, восстановления и реформирования Украины, к которому привлекаются средства стран-доноров на рамочные проекты, в частности: RELINC (реконструкция транспортной инфраструктуры), Re-Power (энергетика), HEAL (поддержка системы здравоохранения).

По его словам, сейчас обсуждается со Всемирным банком новый проект – HOPE, в рамках которого можно аккумулировать $2 млрд.

— Речь идет о восстановлении жилья, компенсациях гражданам за утраченное жилье. Формат реализации проекта на стадии обсуждения, – уточнил Марченко.

Он также проинформировал, что правительство рассчитывает на новый фонд от входящей в Группу Всемирного банка кредитной организации Международная ассоциация развития – IDA (International Development Association) – SPURR (Special Program for Ukraine’s Recovery and Crisis Response) общим размером $2 млрд.

По его словам, важно, что это фонд мультипликативный, и потенциально Украина может получить $6 млрд помощи.

В то же время он затруднился назвать точную цифру уже собранных средств, так как их распределение еще обсуждается.

Кроме того, Марченко заявил, что внешнего финансирования для покрытия дефицита госбюджета будет достаточно до конца 2023 года, что предусмотрено программой МВФ и решениями стран-партнеров.

Источник: УНИАН
Война в Украине, держбюджет, Сергей Марченко, Фінанси і Кредит, Финансирование
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
”Слила” данные о защитниках Мариуполя: глава Полтавского райсуда работала на ФСБ
СБУ викрила голову Полтавського райсуду
РФ привлекает на войну заключенных или лиц, против которых открыты уголовные дела — Генштаб
В Минфине рассчитывают собрать $11 млрд на восстановление Украины к середине 2023 года
Сдержат РФ, а не спровоцируют: Кулеба призвал предоставить истребители F-16
Дмитро Кулеба
От атлетов из РФ не будут требовать осуждения войны в Украине для допуска к соревнованиям
російська гімнастка
Должны контролировать бюджет, чтобы не создавать риски: Марченко о 30 тыс. грн военным
В Минфине рассчитывают собрать $11 млрд на восстановление Украины к середине 2023 года
Видео
Мировые новости
Споры и сомнения: в ЕС не спешат помогать Украине снарядами

В Люксембурге состоялось заседание глав МИД Евросоюза. Там шли дебаты по закупке и поставке новых снарядов для Украины, поскольку по этому вопросу до сих пор существуют противоречия.

Наталья Луценко
Спецполив, подсветка и стерильность: как функционирует вертикальная ферма в Виннице
В Минфине рассчитывают собрать $11 млрд на восстановление Украины к середине 2023 года
Бесплатная помощь женщинам в Николаеве: как работает мобильное пространство Вільна
В Минфине рассчитывают собрать $11 млрд на восстановление Украины к середине 2023 года
Победители Премии PinchukArtCentre – лауреаты и их невероятные работы
PinchukArtСentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.04.2023)
В Минфине рассчитывают собрать $11 млрд на восстановление Украины к середине 2023 года
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь