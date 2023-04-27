В Минфине рассчитывают собрать $11 млрд на восстановление Украины к середине 2023 года

Минфин проводит активные переговоры относительно сбора $11 млрд внешнего финансирования на восстановление страны к середине 2023 года, и считает эту задачу выполнимой.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

— Это можно выполнить, и мы над этим работаем, – сказал он.

Марченко напомнил, что в целом потребности на восстановление на 2023 год составляют $14 млрд, из них уже предусмотрено в госбюджете Украины $3,3 млрд. При этом основным каналом их использования будет созданный бюджетный фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

— Сейчас у него источники наполнения известны: это изъятые активы российских банков и прибыль Нацбанка. На данном этапе нам важно найти внешний источник, а потом каким образом мы это трансформируем в украинский бюджет – это уже другой вопрос, – пояснил глава Минфина.

Он уточнил, что на эти цели обсуждается $1,5 млрд с правительством США, которое также выделяет $0,8 млрд на энергетику “в виде разного рода трансформаторов, оборудования, которое нужно для подготовки к зиме”.

Марченко сообщил, что Япония предоставила $0,4 млрд грантовой помощи от JICA, а в целом с начала года Украина и Япония договорились о выделении на нужды восстановления Украины свыше $650 млн.

— Далее €1 млрд объявлено от Европейского Союза. Финальный формат еще не дискутируется, – указал Марченко.

Он напомнил, что создан URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) – Целевой фонд для поддержки, восстановления и реформирования Украины, к которому привлекаются средства стран-доноров на рамочные проекты, в частности: RELINC (реконструкция транспортной инфраструктуры), Re-Power (энергетика), HEAL (поддержка системы здравоохранения).

По его словам, сейчас обсуждается со Всемирным банком новый проект – HOPE, в рамках которого можно аккумулировать $2 млрд.

— Речь идет о восстановлении жилья, компенсациях гражданам за утраченное жилье. Формат реализации проекта на стадии обсуждения, – уточнил Марченко.

Он также проинформировал, что правительство рассчитывает на новый фонд от входящей в Группу Всемирного банка кредитной организации Международная ассоциация развития – IDA (International Development Association) – SPURR (Special Program for Ukraine’s Recovery and Crisis Response) общим размером $2 млрд.

По его словам, важно, что это фонд мультипликативный, и потенциально Украина может получить $6 млрд помощи.

В то же время он затруднился назвать точную цифру уже собранных средств, так как их распределение еще обсуждается.

Кроме того, Марченко заявил, что внешнего финансирования для покрытия дефицита госбюджета будет достаточно до конца 2023 года, что предусмотрено программой МВФ и решениями стран-партнеров.

Источник : УНИАН

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