В Мінфіні розраховують зібрати $11 млрд на відновлення України до середини 2023 року

Мінфін проводить активні переговори щодо збору $11 млрд зовнішнього фінансування на відновлення країни до середини 2023 року, і вважає це завдання можливим.

Про це в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

– Це можна зробити, і ми над цим працюємо, – сказав він.

Марченко нагадав, що загалом потреби на відновлення на 2023 рік становлять $14 млрд, із них уже передбачено у держбюджеті України $3,3 млрд. При цьому основним каналом їх використання буде створений бюджетний фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

– Зараз у нього джерела наповнення відомі: це вилучені активи російських банків та прибуток Нацбанку. На даному етапі нам важливо знайти зовнішнє джерело, а потім яким чином ми це трансформуємо в український бюджет – це вже інше питання, – пояснив глава Мінфіну.

Він уточнив, що на ці цілі обговорюється $1,5 млрд з урядом США, який також виділяє $0,8 млрд на енергетику “у вигляді різного роду трансформаторів, обладнання, яке потрібне для підготовки до зими”.

Марченко повідомив, що Японія надала $0,4 млрд грантової допомоги від JICA, а загалом з початку року Україна та Японія домовилися про виділення на потреби відновлення України понад $650 млн.

– Далі €1 млрд оголошено від Європейського Союзу. Фінальний формат ще не дискутується, – зазначив Марченко.

Він нагадав, що створено URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) – Цільовий фонд для підтримки, відновлення та реформування України, до якого залучаються кошти країн-донорів на рамкові проєкти, зокрема: RELINC (Реконструкція транспортної інфраструктури), Re-Power (енергетика), HEAL (підтримка системи охорони здоров’я).

За його словами, зараз обговорюється зі Світовим банком новий проєкт – HOPE, у рамках якого можна акумулювати $2 млрд.

– Йдеться про відновлення житла, компенсації громадянам за втрачене житло. Формат реалізації проєкту на стадії обговорення, – уточнив Марченко.

Він також поінформував, що уряд розраховує на новий фонд від кредитної організації, що входить до Групи Світового банку, Міжнародна асоціація розвитку – IDA (International Development Association) – SPURR (Special Program for Ukraine’s Recovery and Crisis Response) загальним обсягом $2 млрд.

За його словами, важливо, що це фонд мультиплікативний, і потенційно Україна може отримати $6 млрд допомоги.

У той же час він не міг назвати точну цифру вже зібраних коштів, оскільки їх розподіл ще обговорюється.

До речі, Марченко заявив, що зовнішнього фінансування для покриття дефіциту держбюджету України буде достатньо до кінця 2023 року, що передбачено програмою МВФ та рішеннями країн-партнерів.

Джерело : УНІАН

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