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Бедрак Виктория, редактор ленты

Войска РФ атаковали Николаев: видео момента удара

Войска РФ атаковали Николаев: видео момента удара

Ночью российские войска нанесли удар по Николаеву. Известно об одном погибшем и 23 раненых.

Факты ICTV публикуют видео момента атаки и фото последствий.

Войска РФ атаковали Николаев: видео момента удара
Войска РФ атаковали Николаев: видео момента удара
Войска РФ атаковали Николаев: видео момента удара
Войска РФ атаковали Николаев: видео момента удара
Войска РФ атаковали Николаев: видео момента удара
Войска РФ атаковали Николаев: видео момента удара
Войска РФ атаковали Николаев: видео момента удара
Войска РФ атаковали Николаев: видео момента удара

Сообщалось, что атака была осуществлена Калибрами из акватории Черного моря. Четыре ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения.

Один частный дом разрушен, другой поврежден, существенных разрушений претерпела жилая многоэтажка и историческое здание. Пожары оперативно ликвидированы, продолжается разбор конструкций.

Фото: Тарас Вовченко

Война в Украине, Николаев, Ракетные удары России
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