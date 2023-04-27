Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Війська РФ атакували Миколаїв: відео моменту удару
Уночі російські війська завдали удару по Миколаєву. Наразі відомо про одного загиблого і 23 поранених.
Факти ICTV публікують відео моменту атаки та фото наслідків.
Повідомлялось, що атаку було здійснено Калібрами з акваторії Чорного моря. Чотири ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.
Один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій.
Фото: Тарас Вовченко
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