Війська РФ атакували Миколаїв: відео моменту удару

Уночі російські війська завдали удару по Миколаєву. Наразі відомо про одного загиблого і 23 поранених.

Факти ICTV публікують відео моменту атаки та фото наслідків.

Повідомлялось, що атаку було здійснено Калібрами з акваторії Чорного моря. Чотири ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.

Один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій.

Фото: Тарас Вовченко

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