Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Як відбуватиметься реінтеграція Криму: в Кабміні визначили головні кроки

Крим
Фото: Getty Images

Після звільнення Криму від російської окупації має бути створена військова адміністрація, потім – військово-цивільна, а третій етап – це проведення виборів.

Питання реінтеграції півострова обговорили учасники молодіжного форуму Крим Wave, який відбувся у Києві за участю експертів з політичної, економічної, культурно-інформаційної та інших сфер.

Під час форуму заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах назвав головні кроки в Криму після його деокупації – це відновлення органів влади, демілітаризація російських військових баз, притягнення до відповідальності зрадників і колаборантів, правовий захист громадян України та гарантування інформаційної безпеки.

За його словами, для реалізації цього плану Мінреінтеграції співпрацює з Офісом президента і представництвом президента в АРК, зокрема в питаннях відновлення кадрового резерву.

– Перевага на зайняття посад надаватиметься корінному народу, ветеранам, а також патріотично налаштованим професіоналам, – додав Стельмах.

Читайте також
Кримським татарам загрожує знищення, якщо півострів залишиться під окупацією РФ – Джемілєв
Як відбуватиметься реінтеграція Криму: в Кабміні визначили головні кроки

Джерело: МінТОТ
Війна в Україні, Крим, мінрегіон, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Підірвався на міні: у Новій Каховці загинув російський пропагандист Тветинський
Сергій Тветинський пропагандист
У Reuters розповіли, де росіяни найбільше підготувалися до контрнаступу ЗСУ
Російський окупант
Україна може стати членом НАТО, але після завершення війни – Каллас
Кая Каллас
Кім: троє постраждалих від удару по Миколаєву – у важкому стані
Обстріл Миколаєва 27 квітня 2023
Замість “зубів дракона”. РФ завозить у Маріуполь деревину для укріплень – Андрющенко
Як відбуватиметься реінтеграція Криму: в Кабміні визначили головні кроки
Відео
Світові новини
Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами

У Люксембурзі відбулося засідання очільників МЗС Євросоюзу. Там точилися дебати щодо закупівлі і постачання нових снарядів для України, адже стосовно цього питання і досі існують суперечності.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.04.2023)
Як відбуватиметься реінтеграція Криму: в Кабміні визначили головні кроки
Не розуміла, як їх заткнути: KOLA згадала зустріч із росіянами в літаку
Kola
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (26.04.2023)
Як відбуватиметься реінтеграція Криму: в Кабміні визначили головні кроки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (26.04.2023)
Як відбуватиметься реінтеграція Криму: в Кабміні визначили головні кроки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь