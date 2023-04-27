Як відбуватиметься реінтеграція Криму: в Кабміні визначили головні кроки

Після звільнення Криму від російської окупації має бути створена військова адміністрація, потім – військово-цивільна, а третій етап – це проведення виборів.

Питання реінтеграції півострова обговорили учасники молодіжного форуму Крим Wave, який відбувся у Києві за участю експертів з політичної, економічної, культурно-інформаційної та інших сфер.

Під час форуму заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах назвав головні кроки в Криму після його деокупації – це відновлення органів влади, демілітаризація російських військових баз, притягнення до відповідальності зрадників і колаборантів, правовий захист громадян України та гарантування інформаційної безпеки.

За його словами, для реалізації цього плану Мінреінтеграції співпрацює з Офісом президента і представництвом президента в АРК, зокрема в питаннях відновлення кадрового резерву.

– Перевага на зайняття посад надаватиметься корінному народу, ветеранам, а також патріотично налаштованим професіоналам, – додав Стельмах.

Джерело : МінТОТ

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