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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Погибла женщина и трехлетний ребенок – Филатов об ударе по Днепру

Швидка допомога

28 апреля российские оккупанты во время обстрела убили в Днепре гражданских людей.

Об этом сообщил городской глава Борис Филатов.

– Пол ночи не сплю. Погибла молодая женщина и трехлетний ребенок, – написал мэр Днепра.

Больше информации Борис Филатов не предоставил и посоветовал дождаться официальных данных от военной администрации.

Фото: МОЗ

Днепр
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