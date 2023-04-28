Татьяна Забожко, редактор ленты
Погибла женщина и трехлетний ребенок – Филатов об ударе по Днепру
28 апреля российские оккупанты во время обстрела убили в Днепре гражданских людей.
Об этом сообщил городской глава Борис Филатов.
– Пол ночи не сплю. Погибла молодая женщина и трехлетний ребенок, – написал мэр Днепра.
Больше информации Борис Филатов не предоставил и посоветовал дождаться официальных данных от военной администрации.
Фото: МОЗ
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