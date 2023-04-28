Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Загинула жінка та трирічна дитина – Філатов про удар по Дніпру
28 квітня російські окупанти під час обстрілу вбили в Дніпрі цивільних людей.
Про це повідомив міський голова Борис Філатов.
– Пів ночі не сплю. Загинула молода жінка та трирічна дитина, – написав мер Дніпра.
Більше інформації Борис Філатов не надав та порадив дочекатись офіційних даних від військової адміністрації.
Фото: МОЗ
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