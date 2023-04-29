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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Еще две страны готовы поддержать вступление Украины в НАТО – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

По результатам дипломатических встреч в Одессе 28 апреля еще две страны готовы поддержать вступление Украины в НАТО.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Вчера по результатам переговоров ко мне подошел один из наших близких друзей, наклонился и прошептал: “Поздравляю, Дмитрий, сегодня Украина получила еще два голоса в свою поддержку в НАТО”, — рассказал Кулеба.

Он отметил, что речь идет о том, что за день общения в Одессе в разных форматах украинские дипломаты изменили мнение двух стран, которые до этого были более сдержанными, а теперь решили поддержать такое решение саммита НАТО в Вильнюсе, которое сделает шаг вперед к членству Украины в Североатлантическом альянсе.

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Дмитро Кулеба

— Это еще не консенсус, но однозначно мы вчера в Одессе увеличили коалицию стран, которые будут бороться за максимально сильное решение относительно членства Украины в НАТО, — подчеркнул Кулеба.

Война в Украине, Дмитрий Кулеба, НАТО, Одесса
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