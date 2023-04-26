НАТО пока не хватает политической воли для принятия решения о вступлении Украины — Кулеба

НАТО не хватает политической воли для принятия решения о вступлении Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью CNN.

– Всем, кто говорит, что вступление Украины невозможно, я советую взглянуть на пример Финляндии. Год назад было невозможно представить, что это произойдет. Но теперь, когда была политическая воля, Финляндию приняли в НАТО. Поэтому все возможно, когда есть политическая воля, все остальное второстепенно. Но сейчас я хочу сказать как факт, что политической воли в Альянсе не хватает, – подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что членство Украины в НАТО не остановит войну. Но в будущем оно поможет предотвратить войны в евроатлантическом регионе.

– Пока Украина будет оставаться вне НАТО, будучи близким другом, наиболее уважаемым союзником, специальным партнером или в какой-то другой суррогатной форме сотрудничества, будет существовать риск повторения российской агрессии против Украины. Именно поэтому стратегически разумно исключить такой риск. Какой бы ни была цена сохранения мира, цена восстановления мира всегда выше, – отметил министр.

Кулеба напомнил, что в 2008 году союзники согласились в Бухаресте, что Украина будет членом НАТО. С тех пор НАТО просто повторяет эти слова как мантру, подтверждая свою политику “открытых дверей”.

Источник : CNN

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