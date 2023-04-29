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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ще дві країни готові підтримати вступ України до НАТО – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

За результатами дипломатичних зустрічей в Одесі 28 квітня ще дві країни готові підтримати вступ України до НАТО.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Учора за результатами переговорів до мене підійшов один із наших близьких друзів, нахилився і прошепотів: “Вітаю, Дмитре, сьогодні Україна отримала ще два голоси на свою підтримку в НАТО”, – розповів Кулеба.

Він зауважив, йдеться про те, що за день спілкування в Одесі у різних форматах українські дипломати змінили думку двох країн, які досі були стриманішими, а тепер вирішили підтримати таке рішення саміту НАТО у Вільнюсі, яке зробить крок вперед до членства України у Північноатлантичному альянсі.

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Дмитро Кулеба

– Це ще не консенсус, який потрібен, але однозначно ми вчора в Одесі збільшили коаліцію країн, які будуть боротися за максимально сильне рішення щодо членства України в НАТО, – наголосив Кулеба.

Війна в Україні, Дмитро Кулеба, НАТО, Одеса
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