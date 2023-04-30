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Впереди – главные битвы этой войны. Зеленский поздравил пограничников и вручил им награды

Впереди – главные битвы этой войны. Зеленский поздравил пограничников и вручил им награды
Фото: Офис президента

В воскресенье, 30 апреля, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю Дня пограничника и вручил защитникам государственные награды.

Об этом сообщает Офис президента.

— Это честь для меня – поздравлять вас сегодня с профессиональным праздником, с Днем пограничника Украины, стального и несокрушимого пограничника Украины. Оценивая то, как крепко вы защищаете наше государство, можно только благодарить вас, героев, воинов-пограничников, — сказал президент.

Впереди – главные битвы этой войны. Зеленский поздравил пограничников и вручил им награды
Впереди – главные битвы этой войны. Зеленский поздравил пограничников и вручил им награды
Впереди – главные битвы этой войны. Зеленский поздравил пограничников и вручил им награды
Впереди – главные битвы этой войны. Зеленский поздравил пограничников и вручил им награды
Впереди – главные битвы этой войны. Зеленский поздравил пограничников и вручил им награды
Впереди – главные битвы этой войны. Зеленский поздравил пограничников и вручил им награды
Впереди – главные битвы этой войны. Зеленский поздравил пограничников и вручил им награды
Впереди – главные битвы этой войны. Зеленский поздравил пограничников и вручил им награды

Зеленский отметил силу, с которой подразделения пограничных войск защищают сегодня в жесточайших боях Бахмут, Авдеевку, Марьинку, другие города и села Донбасса, а также решимость, с которой пограничники в составе Сил обороны освобождали от оккупантов Киевскую, Харьковскую, Херсонскую области и северные регионы Украины.

— Спасибо за крепкую веру — в наше государство, в Украину, с которой вы в ожесточенных боях уничтожали российского оккупанта и в 2014 году, и когда началось полномасштабное вторжение агрессора, — отметил глава государства.

Он напомнил, что за время обороны от российской агрессии уже 2193 воина-пограничника отмечены государственными наградами, из них 11 — званием Герой Украины (9 были удостоены этого наибольшего звания посмертно).

Присутствующие также почтили минутой молчания память каждого павшего украинского воина.

Владимир Зеленский отметил, что впереди — главные битвы этой войны.

— Мы должны освободить нашу землю и наших людей из российской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы — как на суше, так и на море, — подчеркнул он.

Президент вручил пограничникам государственные награды: ордена За мужество III степени, медали За воинскую службу Украине, За безупречную службу III степени, Защитнику Отечества.

По завершении церемонии Владимир Зеленский ознакомился с современными образцами боевой специальной техники и оружия, которые находятся на вооружении украинских пограничников.

День пограничника отмечают в Украине 30 апреля, начиная с 2018 года.

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Впереди – главные битвы этой войны. Зеленский поздравил пограничников и вручил им награды

Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, День прикордонника, Прикордонники
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