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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Попереду – головні битви цієї війни. Зеленський привітав прикордонників і вручив їм нагороди

Попереду – головні битви цієї війни. Зеленський привітав прикордонників і вручив їм нагороди
Фото: Офіс президента

У неділю, 30 квітня, президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах із нагоди Дня прикордонника та вручив захисникам державні нагороди.

Про це повідомляє Офіс президента.

– Це честь для мене – вітати вас сьогодні з професійним святом, із Днем прикордонника України, сталевого і незламного прикордонника України. Оцінюючи те, як міцно ви захищаєте нашу державу, можна лише дякувати вам, героям, воїнам-прикордонникам, – сказав президент.

Попереду – головні битви цієї війни. Зеленський привітав прикордонників і вручив їм нагороди
Попереду – головні битви цієї війни. Зеленський привітав прикордонників і вручив їм нагороди
Попереду – головні битви цієї війни. Зеленський привітав прикордонників і вручив їм нагороди
Попереду – головні битви цієї війни. Зеленський привітав прикордонників і вручив їм нагороди
Попереду – головні битви цієї війни. Зеленський привітав прикордонників і вручив їм нагороди
Попереду – головні битви цієї війни. Зеленський привітав прикордонників і вручив їм нагороди
Попереду – головні битви цієї війни. Зеленський привітав прикордонників і вручив їм нагороди
Попереду – головні битви цієї війни. Зеленський привітав прикордонників і вручив їм нагороди

Зеленський відзначив силу, з якою підрозділи прикордонних військ боронять сьогодні у найжорстокіших боях Бахмут, Авдіївку, Марʼїнку, інші міста й села Донбасу, а також рішучість, з якою прикордонники у складі Сил оборони звільняли від окупантів Київщину, Харківщину, Херсонщину та північні регіони України.

– Дякую за міцну віру – в нашу державу, в Україну, з якою ви у запеклих боях знищували російського окупанта і в 2014 році, й коли почалося повномасштабне вторгнення агресора, – зазначив глава держави.

Він нагадав, що за час оборони від російської агресії вже 2193 воїни-прикордонники відзначені державними нагородами, із них 11 – званням Герой України (9 були удостоєні цього найбільшого звання посмертно).

Присутні також вшанували хвилиною мовчання пам’ять кожного полеглого українського воїна.

Володимир Зеленський зазначив, що попереду – головні битви цієї війни.

– Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону – як на суші, так і на морі, – наголосив він.

Президент вручив прикордонникам державні нагороди: ордени За мужність ІІІ ступеня, медалі За військову службу Україні, За бездоганну службу ІІІ ступеня, Захиснику Вітчизни.

Після завершення церемонії Володимир Зеленський ознайомився із сучасними зразками бойової спеціальної техніки та зброї, які перебувають на озброєнні українських прикордонників.

День прикордонника відзначають в Україні 30 квітня, починаючи з 2018 року.

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Попереду – головні битви цієї війни. Зеленський привітав прикордонників і вручив їм нагороди

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, День прикордонника, Прикордонники
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