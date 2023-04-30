Сегодня в Умани попрощаются с пятью погибшими от ракетного удара
30 апреля уманская громада будет прощаться с пятью погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку.
Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
– Светлая память и соболезнования родным!.. Это касается всех и каждого. Наша общая боль, – заметил глава области.
Отметим, что 28 апреля около 04:30 российская крылатая ракета попала в многоэтажку в Умани.
Ударом был разрушен первый подъезд дома, где было зарегистрировано 109 человек.
Из 46 квартир полностью уничтожено 27.
Поисково-спасательная операция продолжалась до 16:30 29 апреля.
Известно, что вражеская атака унесла жизни 23 человек, шесть из них – дети.
В настоящее время на месте ракетного удара продолжают работать коммунальщики.
28 апреля в Умани и Черкасской области был объявлен трехдневный траур.
Источник: Игорь Табурец
Фото: Игорь Табурец