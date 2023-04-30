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Татьяна Забожко, редактор ленты

Сегодня в Умани попрощаются с пятью погибшими от ракетного удара

Місце ракетного удару по багатоповерхівці в Умані

30 апреля уманская громада будет прощаться с пятью погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку.

Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

– Светлая память и соболезнования родным!.. Это касается всех и каждого. Наша общая боль, – заметил глава области.

Отметим, что 28 апреля около 04:30 российская крылатая ракета попала в многоэтажку в Умани.

Ударом был разрушен первый подъезд дома, где было зарегистрировано 109 человек.

Из 46 квартир полностью уничтожено 27.

Поисково-спасательная операция продолжалась до 16:30 29 апреля.

Известно, что вражеская атака унесла жизни 23 человек, шесть из них – дети.

В настоящее время на месте ракетного удара продолжают работать коммунальщики.

28 апреля в Умани и Черкасской области был объявлен трехдневный траур.

Источник: Игорь Табурец

Фото: Игорь Табурец

Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, Російська агресія, РФ, Умань, Черкаська область
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