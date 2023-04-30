Сьогодні в Умані попрощаються із п’ятьма загиблими від ракетного удару

30 квітня уманська громада прощатиметься з п’ятьма загиблими внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку.

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

– Світла пам’ять і співчуття рідним!.. Це стосується всіх і кожного. Наш спільний біль, – зауважив очільник області.

Зауважимо, що 28 квітня близько 04:30 російська крилата ракета влучила в багатоповерхівку в Умані.

Ударом було зруйновано перший під’їзд будинку, де було зареєстровано 109 осіб.

Із 46 квартир повністю знищено 27.

Пошуково-рятувальна операція тривала до 16:30 29 квітня.

Відомо, що ворожа атака забрала життя 23 людей, із них шестеро – діти.

Нині на місці ракетного удару продовжують працювати комунальники.

28 квітня в Умані та Черкаській області було оголошено триденну жалобу.

Джерело: Ігор Табурець

Фото: Ігор Табурець

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