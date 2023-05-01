Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

25 пострадавших в Днепропетровской области и сбитые ракеты в Киеве: ночные атаки РФ

25 пострадавших в Днепропетровской области и сбитые ракеты в Киеве: ночные атаки РФ

Ночью российские войска нанесли новые удары по Украине.

Об этом сообщили главы ОВА.

В частности, Днепропетровскую область враг атаковал ракетами. Семь из них удалось сбить, но есть и попадания.

— Досталось Павлоградскому району. В Павлограде повреждено промышленное предприятие. В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 учреждений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов, — сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Есть разрушения и в общинах района. В Вербковской — побиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской — 2, в Межирицкой — повреждена школа.

Предварительно, пострадали 25 человек. Среди них трое — дети.

В Киеве тревога продолжалась около трех часов. Россияне в очередной раз атаковали комплексно — одновременно крылатыми ракетами и дронами.

По предварительной информации КГВА, в воздушном пространстве силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Жертв и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

Под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Стрелечья, Ветеринарное, Двуречная, Лиман Первый и другие населенные пункты.

— В Купянске в результате вражеского обстрела из РСЗО Град повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков. Также повреждены по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом, — говорится в сообщении.

В с. Богуславка Изюмского района вражеским обстрелом повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Обошлось без пострадавших.

В Хмельницкой ОВА сообщили, что ночью в отдельных громадах области жители могли слышать звуки взрывов. Это работа сил ПВО. Попаданий в объекты нет.

Также ночью, 1 мая, с 02:09 по 02:20 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины Николаевской области.

По данным главы ОВА Виталия Кима, пострадавших нет.

Днепропетровская область, Київ, Сумская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Дальность поражения до 5,5 тыс. км: что известно о ракетах Х-101
Ракета Х-101
В Киеве проблемы с водоснабжением на левом берегу: что известно
кран вода
Ночная ракетная атака: на Днепропетровщине повреждены 86 домов, ранены 25 человек
ракетний удар по Дніпропетровщині
РФ атаковала Киев крылатыми ракетами и дронами — все уничтожено в воздухе
Вибух
Почему в Киеве нет улиц Залужного или Ступки – в Киевсовете дали неожиданный ответ
Київ
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Бесплатный образовательный проект CharityPro: как принять участие и когда начинается обучение
25 пострадавших в Днепропетровской области и сбитые ракеты в Киеве: ночные атаки РФ
Наши герои должны быть уверены, что о них позаботятся: в Одессе открыли центр реабилитации RECOVERY
25 пострадавших в Днепропетровской области и сбитые ракеты в Киеве: ночные атаки РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.04.2023)
25 пострадавших в Днепропетровской области и сбитые ракеты в Киеве: ночные атаки РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.04.2023)
25 пострадавших в Днепропетровской области и сбитые ракеты в Киеве: ночные атаки РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь