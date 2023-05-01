25 пострадавших в Днепропетровской области и сбитые ракеты в Киеве: ночные атаки РФ

Ночью российские войска нанесли новые удары по Украине.

Об этом сообщили главы ОВА.

В частности, Днепропетровскую область враг атаковал ракетами. Семь из них удалось сбить, но есть и попадания.

— Досталось Павлоградскому району. В Павлограде повреждено промышленное предприятие. В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 учреждений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов, — сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Есть разрушения и в общинах района. В Вербковской — побиты почти 40 жилых домов, в Юрьевской — 2, в Межирицкой — повреждена школа.

Предварительно, пострадали 25 человек. Среди них трое — дети.

В Киеве тревога продолжалась около трех часов. Россияне в очередной раз атаковали комплексно — одновременно крылатыми ракетами и дронами.

По предварительной информации КГВА, в воздушном пространстве силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Жертв и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

Под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Стрелечья, Ветеринарное, Двуречная, Лиман Первый и другие населенные пункты.

— В Купянске в результате вражеского обстрела из РСЗО Град повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков. Также повреждены по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом, — говорится в сообщении.

В с. Богуславка Изюмского района вражеским обстрелом повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Обошлось без пострадавших.

В Хмельницкой ОВА сообщили, что ночью в отдельных громадах области жители могли слышать звуки взрывов. Это работа сил ПВО. Попаданий в объекты нет.

Также ночью, 1 мая, с 02:09 по 02:20 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины Николаевской области.

По данным главы ОВА Виталия Кима, пострадавших нет.

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