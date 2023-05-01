25 постраждалих на Дніпропетровщині та збиті ракети у Києві: нічні атаки РФ

Вночі російські війська завдали нових ударів по Україні.

Про це повідомили глави ОВА.

Зокрема, Дніпропетровщину ворог атакував ракетами. Сім з них вдалось збити, але є і влучання.

– Дісталося Павлоградському району. У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів, – повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

Є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – 2, у Межиріцькій – пошкоджено школу.

Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти.

У Києві тривога тривала близько трьох годин. Росіяни вкотре атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами.

За попередньою інформацією КМВА, в повітряному просторі силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені. Жертв та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

Під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Ветеринарне, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти.

– У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ Град пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок, – йдеться у повідомленні.

У с. Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

Обійшлося без постраждалих.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що вночі в окремих громадах області жителі могли чути звуки вибухів. Це робота сил ППО. Влучань в об’єкти немає.

Також вночі, 1 травня, з 02:09 по 02:20 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївської області.

За даними глави ОВА Віталія Кіма, постраждалих немає.

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