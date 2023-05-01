Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Окупанти залучили Ту-160 до нової ракетної атаки: що відомо про стратегічний бомбардувальник
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

25 постраждалих на Дніпропетровщині та збиті ракети у Києві: нічні атаки РФ

25 постраждалих на Дніпропетровщині та збиті ракети у Києві: нічні атаки РФ

Вночі російські війська завдали нових ударів по Україні.

Про це повідомили глави ОВА.

Зокрема, Дніпропетровщину ворог атакував ракетами. Сім з них вдалось збити, але є і влучання.

– Дісталося Павлоградському району. У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів, – повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

Є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – 2, у Межиріцькій – пошкоджено школу.

Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти.

У Києві тривога тривала близько трьох годин. Росіяни вкотре атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами.

За попередньою інформацією КМВА, в повітряному просторі силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені. Жертв та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

Під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Ветеринарне, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти.

– У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ Град пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок, – йдеться у повідомленні.

У с. Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

Обійшлося без постраждалих.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що вночі в окремих громадах області жителі могли чути звуки вибухів. Це робота сил ППО. Влучань в об’єкти немає.

Також вночі, 1 травня, з 02:09 по 02:20 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївської області.

За даними глави ОВА Віталія Кіма, постраждалих немає.

Дніпропетровська область, Київ, Сумська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Дальність ураження до 5,5 тис. км: що відомо про ракети Х-101
Ракета Х-101
У Києві проблеми із водопостачанням на лівому березі: що відомо
кран вода
Нічна ракетна атака: на Дніпропетровщині пошкоджено 86 будинків, поранено 25 людей
ракетний удар по Дніпропетровщині
РФ атакувала Київ крилатими ракетами та дронами – все знищено в повітрі
Вибух
Чому у Києві нема вулиць Залужного чи Ступки – у Київраді дали несподівану відповідь
Київ
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Безкоштовний освітній проєкт CharityPro: як взяти участь та коли розпочинається навчання
25 постраждалих на Дніпропетровщині та збиті ракети у Києві: нічні атаки РФ
Наші герої мають бути певні, що про них подбають: в Одесі відкрили центр реабілітації RECOVERY
25 постраждалих на Дніпропетровщині та збиті ракети у Києві: нічні атаки РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.04.2023)
25 постраждалих на Дніпропетровщині та збиті ракети у Києві: нічні атаки РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.04.2023)
25 постраждалих на Дніпропетровщині та збиті ракети у Києві: нічні атаки РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь