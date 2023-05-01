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Последние 72 часа выдают неготовность РФ к контрнаступлению Украины — CNN

Последние 72 часа выдают неготовность РФ к контрнаступлению Украины — CNN

Российские войска не готовы к контрнаступлению Сил обороны Украины, об этом свидетельствуют последние несколько дней.

Об этом пишет CNN.

Указано, что со стороны ВСУ на фронте отмечается движение техники и продолжаются артиллерийские обстрелы, а регулярные взрывы поражают жизненно важные российские объекты на оккупированных территориях.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка “подходит к концу”, а президент Владимир Зеленский заверил, что контрнаступление “состоится”, но не назвал точной даты его начала.

— Возможно, оно уже началось, возможно, до него еще несколько недель. Мы не знаем — и этот факт является весомым показателем успеха Украины на этом пути, — говорится в материале.

В то же время Москва находится на стадии “драки в баре перед закрытием”. Потеряв Харьков и Херсон, россияне имели по меньшей мере семь месяцев, чтобы подготовить следующую вероятную цель украинской атаки: Запорожскую область.

— Так и произошло, с огромными сетями траншейной обороны, которые видны из космоса. Признание их огромности не обязательно является комплиментом в 2023 году. Они большие, да, но на них любой может посмотреть в Google. Это не очень хорошо в эпоху точных ракет и быстрого развития бронетехники, — указывает CNN.

Журналисты отмечают, что именно последние 72 часа, возможно, больше всего разоблачили недостаточную готовность России к контрнаступлению ВСУ.

Во-первых, увольнение заместителя министра обороны, ответственного за логистику, Михаила Мизинцева. Минобороны России не объявило о его увольнении, а лишь издало приказ о том, что его место занимает Алексей Кузьменков.

— “Мариупольский мясник”, как называют Мизинцева, безусловно, совершил достаточно ошибок во время катастрофической войны, которую ведет Россия, чтобы заслужить увольнение. Но это не дает ответа на вопрос: Почему именно сейчас? Устраняя ключевых министров за мгновение до того, как ее армия столкнулась с украинским контрнаступлением, Москва посылает сигнал о беспорядке, — добавляют в статье.

Во-вторых, заявление главаря ЧВК Вагнера, который сказал, что у его бойцов настолько мало боеприпасов, что им, возможно, придется отступить из Бахмута — города, который не имеет стратегического значения, но на взятие которого они потратили тысячи жизней.

— О том, что запасы боеприпасов у России уменьшаются, было известно давно, но предположение о неизбежном провале накануне контрнаступления выглядит как попытка переложить вину на кого-то другого, — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что ВСУ в глобальном смысле готовы к контрнаступлению — дальше все будет зависеть от погоды и решения командования.

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