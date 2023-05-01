Останні 72 години видають неготовність РФ до контрнаступу України – CNN

Російські війська не готові до контрнаступу Сил оборони України, про це свідчать останні кілька днів.

Про це пише CNN.

Зазначено, що з боку ЗСУ на фронті відзначається рух техніки та тривають артилерійські обстріли, а регулярні вибухи уражають життєво важливі російські об’єкти на окупованих територіях.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підготовка “добігає кінця”, а президент Володимир Зеленський запевнив, що контрнаступ “відбудеться”, але не назвав точної дати його початку.

– Можливо, він вже почався, можливо, до нього ще кілька тижнів. Ми не знаємо – і цей факт є вагомим показником успіху України на цьому шляху, – йдеться у матеріалі.

Водночас Москва перебуває на стадії “бійки в барі перед закриттям”. Втративши Харків і Херсон, росіяни мали щонайменше сім місяців, щоб підготувати наступну ймовірну ціль української атаки: Запорізьку область.

– Так і сталося, з величезними мережами траншейної оборони, які видно з космосу. Визнання їхньої величезності не обов’язково є компліментом у 2023 році. Вони великі, так, але на них будь-хто може подивитися в Google. Це не дуже добре в епоху точних ракет та швидкого розвитку бронетехніки, – зазначає CNN.

Журналісти наголошують, що саме останні 72 години, можливо, найбільше викрили недостатню готовність Росії до контрнаступу ЗСУ.

По-перше, звільнення заступника міністра оборони, відповідального за логістику, Михайла Мізінцева. Міноборони Росії не оголосило про його звільнення, а лише видало наказ про те, що його місце займає Олексій Кузьменков.

– “Маріупольський м’ясник”, як називають Мізінцева, безумовно, зробив достатньо помилок під час катастрофічної війни, яку веде Росія, щоб заслужити на звільнення. Але це не дає відповіді на запитання: Чому саме зараз? Усуваючи ключових міністрів за мить до того, як її армія зіткнулася з українським контрнаступом, Москва надсилає сигнал про безлад, – додають у статті.

По-друге, заяви ватажка ПВК Вагнера, який сказав, що у його бійців настільки мало боєприпасів, що їм, можливо, доведеться відступити з Бахмута — міста, яке не має стратегічного значення, але на взяття якого вони витратили тисячі життів.

– Про те, що запаси боєприпасів у Росії зменшуються, було відомо давно, але припущення про неминучий провал напередодні контрнаступу виглядає як спроба перекласти провину на когось іншого, – йдеться в повідомленні.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що ЗСУ в глобальному сенсі готові до контрнаступу – далі все залежатиме від погоди та рішення командування.

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