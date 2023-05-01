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Юлия Соколова, редактор ленты

Боятся прорыва ВСУ: оккупанты соорудили невиданную за десятилетия систему укреплений

Мобілізація в Росії
Фото: Getty Images

С лета прошлого года оккупационная армия РФ построила разветвленную систему оборонительных укреплений, невиданную в мире на протяжении десятилетий.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

– С лета 2022 года Россия построила одну из самых разветвленных систем военно-оборонных сооружений, которые не видел мир многие десятилетия, — говорится в сообщении.

Разведка обращает внимание, что эти защитные сооружения расположены не только вблизи нынешней линии фронта в Украине, но и глубоко в контролируемых РФ районах.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия прилагала особые усилия для возведения укреплений на севере временно оккупированного Крыма. В частности, оккупанты создали многоуровневую оборонительную полосу возле села Медведевка.

Россияне также вырыли сотни километров траншей на собственной территории, в том числе и в Белгородской и Курской областях.

– Защита подчеркивает глубокую обеспокоенность российского руководства тем, что Украина может добиться большого прорыва, — подчеркивается в сообщении.

В разведке также отмечают, что некоторые работы по строительству укреплений на территории РФ, вероятно, были заказаны местными командирами и гражданскими лидерами. Таким образом они продвигают пропагандистский нарратив, что Украина и НАТО якобы “угрожают” России.

По данным Генерального штаба ВСУ, во временно оккупированном Севастополе после масштабного пожара на нефтебазе 29 апреля началась паника. По городу ползут слухи о неспособности российской ПВО защитить стратегические объекты, а военнослужащие РФ начали писать рапорты на отпуск.

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Аннексия Крыма, Война в Украине, Великобритания, Разведка, Російська агресія
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