С лета прошлого года оккупационная армия РФ построила разветвленную систему оборонительных укреплений, невиданную в мире на протяжении десятилетий.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Разведка обращает внимание, что эти защитные сооружения расположены не только вблизи нынешней линии фронта в Украине, но и глубоко в контролируемых РФ районах.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия прилагала особые усилия для возведения укреплений на севере временно оккупированного Крыма. В частности, оккупанты создали многоуровневую оборонительную полосу возле села Медведевка.

Россияне также вырыли сотни километров траншей на собственной территории, в том числе и в Белгородской и Курской областях.

В разведке также отмечают, что некоторые работы по строительству укреплений на территории РФ, вероятно, были заказаны местными командирами и гражданскими лидерами. Таким образом они продвигают пропагандистский нарратив, что Украина и НАТО якобы “угрожают” России.

