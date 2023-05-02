Украинские защитники за сутки отбили 41 атаку российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 02.05.2023

Потери РФ на 2 мая 2023

личного состава – около 191 420 (+460),

танков ‒ 3 701 (+1),

боевых бронированных машин ‒ 7 193 (+1),

артиллерийских систем – 2 930 (+9),

реактивных систем залпового огня – 544,

средств противовоздушной обороны ‒ 298 (+3),

самолетов – 308,

вертолетов – 294,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 477 (+1),

крылатых ракет ‒ 947 (+15),

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 851 (+6),

специальной техники – 360 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 433-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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