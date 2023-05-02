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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 02.05.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники за сутки отбили 41 атаку российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 02.05.2023

Карта бойових дій 1 травня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 2 мая 2023

  • личного состава – около 191 420 (+460),
  • танков ‒ 3 701 (+1),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 193 (+1),
  • артиллерийских систем – 2 930 (+9),
  • реактивных систем залпового огня – 544,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 298 (+3),
  • самолетов – 308,
  • вертолетов – 294,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 477 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 947 (+15),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 851 (+6),
  • специальной техники – 360 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 433-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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