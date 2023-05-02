Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 02.05.2023 – ситуация на фронте
Украинские защитники за сутки отбили 41 атаку российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 02.05.2023
Потери РФ на 2 мая 2023
- личного состава – около 191 420 (+460),
- танков ‒ 3 701 (+1),
- боевых бронированных машин ‒ 7 193 (+1),
- артиллерийских систем – 2 930 (+9),
- реактивных систем залпового огня – 544,
- средств противовоздушной обороны ‒ 298 (+3),
- самолетов – 308,
- вертолетов – 294,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 477 (+1),
- крылатых ракет ‒ 947 (+15),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 851 (+6),
- специальной техники – 360 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 433-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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