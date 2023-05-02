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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 02.05.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники за добу відбили 41 атаку російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 02.05.2023

Карта бойових дій 1 травня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 2 травня 2023

  • особового складу ‒ близько 191 420 (+460),
  • танків ‒ 3 701 (+1),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 193 (+1),
  • артилерійських систем – 2 930 (+9),
  • реактивних систем залпового вогню – 544,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 298 (+3),
  • літаків – 308,
  • гелікоптерів – 294,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 477 (+1),
  • крилатих ракет ‒ 947 (+15),
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 851 (+6),
  • спеціальної техніки ‒ 360 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 433-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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