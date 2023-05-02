Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 02.05.2023 – ситуація на фронті
Українські захисники за добу відбили 41 атаку російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 02.05.2023
Втрати РФ на 2 травня 2023
- особового складу ‒ близько 191 420 (+460),
- танків ‒ 3 701 (+1),
- бойових броньованих машин ‒ 7 193 (+1),
- артилерійських систем – 2 930 (+9),
- реактивних систем залпового вогню – 544,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 298 (+3),
- літаків – 308,
- гелікоптерів – 294,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 477 (+1),
- крилатих ракет ‒ 947 (+15),
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 851 (+6),
- спеціальної техніки ‒ 360 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 433-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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