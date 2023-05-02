Карта бойових дій на 02.05.2023 – ситуація на фронті

Українські захисники за добу відбили 41 атаку російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 02.05.2023

Втрати РФ на 2 травня 2023

особового складу ‒ близько 191 420 (+460),

танків ‒ 3 701 (+1),

бойових броньованих машин ‒ 7 193 (+1),

артилерійських систем – 2 930 (+9),

реактивних систем залпового вогню – 544,

засобів протиповітряної оборони ‒ 298 (+3),

літаків – 308,

гелікоптерів – 294,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 477 (+1),

крилатих ракет ‒ 947 (+15),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 851 (+6),

спеціальної техніки ‒ 360 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 433-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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