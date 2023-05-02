Около 06:45 2 мая жители северных районов пока оккупированного Мелитополя Запорожской области услышали взрыв.

– Утро во временно оккупированном Мелитополе началось с “бавовны”, – сообщает городской глава Иван Федоров.

По его словам, сразу после этого по улицам города помчался уже привычный для оккупантов Мелитополя “набор” – полиция и скорая.

– Обычно обособленная “бавовна” догоняет коллаборантов, поэтому ждем хороших новостей, – добавил Иван Федоров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 433-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Иван Федоров

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