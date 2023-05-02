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Помчались скорая и полиция: в Мелитополе прогремел взрыв
Около 06:45 2 мая жители северных районов пока оккупированного Мелитополя Запорожской области услышали взрыв.
– Утро во временно оккупированном Мелитополе началось с “бавовны”, – сообщает городской глава Иван Федоров.
По его словам, сразу после этого по улицам города помчался уже привычный для оккупантов Мелитополя “набор” – полиция и скорая.
– Обычно обособленная “бавовна” догоняет коллаборантов, поэтому ждем хороших новостей, – добавил Иван Федоров.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 433-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Иван Федоров
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