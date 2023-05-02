Помчали швидка й поліція: у Мелітополі прогримів вибух

Близько 06:45 2 травня жителі північних районів поки що окупованого Мелітополя Запорізької області почули вибух.

– Ранок у тимчасово окупованому Мелітополі почався з “бавовни”, – повідомляє міський голова Іван Федоров.

За його словами, одразу після цього вулицями міста помчав вже звичний для окупантів Мелітополя “набір” – поліція та швидка.

– Зазвичай відокремлена бавовна наздоганяє колаборантів, тож чекаємо на гарні новини, – додав Іван Федоров.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 433-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Іван Федоров

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