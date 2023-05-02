Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Резников не исключает, что Россия может озвучить очередной “жест доброй воли”

Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Министр обороны Алексей Резников считает, что Россия может готовить очередной “жест доброй воли” под предлогом техногенной катастрофы на территории своей страны.

Об этом глава оборонного ведомства заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По словам Резникова, Кремль пытается найти варианты, как можно оправдать внутри своего общества очередной успех украинской армии.

— Если понаблюдать за рядом публичных высказываний на российских ресурсах, то можно увидеть, что уже звучат фразы, мол: Надо, наверное, заканчивать СВО; надо переходить к обороне; надо удержать наши новоприбывшие территории, — рассказал Резников.

Он отметил, что Кремлю надо будет как-то объяснить российским гражданам успешное контрнаступление ВСУ. Ведь у Путина и его окружения тоже были перегретые ожидания: Киев за три дня и “СВО” за три недели.

Читайте также
Страны НАТО поставили Украине 98% обещанной помощи — Столтенберг
Резников не исключает, что Россия может озвучить очередной “жест доброй воли”

Но сейчас российской пропаганде сложнее работать.

Министр предположил, что в Кремле уже ищут варианты сценариев, как это подать в информационное пространство — не исключено, что будет “жест доброй воли” под видом некоего катаклизма.

— Это не мой прогноз, а размышление. Но все же я не удивлюсь, если у них появится в сценарии некая проблема, серьезного катастрофического вида, техногенного, на территории России.

Скажем, что-то произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе солдат, — заявил министр обороны Украины.

По словам Алексея Резникова, это один из вариантов, как военное руководство сможет объяснить людям, почему они заканчивают активные боевые действия в Украине.

Читайте также
США планируют предоставить Украине еще один пакет военной помощи
Резников не исключает, что Россия может озвучить очередной “жест доброй воли”

Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Получили украинскую форму: войска РФ могут готовить провокации на северной границе
Резников не исключает, что Россия может озвучить очередной “жест доброй воли”
Иллюстрация к слову “людоед”. Подоляк отреагировал на интервью омбудсмена РФ американцам
Резников не исключает, что Россия может озвучить очередной “жест доброй воли”
Бьют по инфраструктуре: РФ ежедневно запускает по Украине до 20 авиабомб
винищувач Су-35
Резников рассказал, как проходит процесс внедрения стандартов НАТО в Украине
Олексій Резніков
Сезон “бавовны” в Крыму еще никто не закрывал – Гуменюк о поведении флота РФ
кораблі РФ
Видео
Общество
Домедицинские курсы для гражданских: как и где можно научиться оказывать первую помощь

Лишь 2% украинцев умеют оказывать домедицинскую помощь. Таковы данные Красного Креста. Однако во многих городах Украины проводят тренинги по домедицинской помощи.

Петр Демьянчук, Марта Бондаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (02.05.2023)
Резников не исключает, что Россия может озвучить очередной “жест доброй воли”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (01.05.2023)
Резников не исключает, что Россия может озвучить очередной “жест доброй воли”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (01.05.2023)
Резников не исключает, что Россия может озвучить очередной “жест доброй воли”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (01.05.2023)
Резников не исключает, что Россия может озвучить очередной “жест доброй воли”
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь