Министр обороны Алексей Резников считает, что Россия может готовить очередной “жест доброй воли” под предлогом техногенной катастрофы на территории своей страны.

Об этом глава оборонного ведомства заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По словам Резникова, Кремль пытается найти варианты, как можно оправдать внутри своего общества очередной успех украинской армии.

— Если понаблюдать за рядом публичных высказываний на российских ресурсах, то можно увидеть, что уже звучат фразы, мол: Надо, наверное, заканчивать СВО; надо переходить к обороне; надо удержать наши новоприбывшие территории, — рассказал Резников.

Он отметил, что Кремлю надо будет как-то объяснить российским гражданам успешное контрнаступление ВСУ. Ведь у Путина и его окружения тоже были перегретые ожидания: Киев за три дня и “СВО” за три недели.

Но сейчас российской пропаганде сложнее работать.

Министр предположил, что в Кремле уже ищут варианты сценариев, как это подать в информационное пространство — не исключено, что будет “жест доброй воли” под видом некоего катаклизма.

— Это не мой прогноз, а размышление. Но все же я не удивлюсь, если у них появится в сценарии некая проблема, серьезного катастрофического вида, техногенного, на территории России. Скажем, что-то произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе солдат, — заявил министр обороны Украины.

По словам Алексея Резникова, это один из вариантов, как военное руководство сможет объяснить людям, почему они заканчивают активные боевые действия в Украине.

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