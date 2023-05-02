Резников не исключает, что Россия может озвучить очередной “жест доброй воли”
Министр обороны Алексей Резников считает, что Россия может готовить очередной “жест доброй воли” под предлогом техногенной катастрофы на территории своей страны.
Об этом глава оборонного ведомства заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.
По словам Резникова, Кремль пытается найти варианты, как можно оправдать внутри своего общества очередной успех украинской армии.
— Если понаблюдать за рядом публичных высказываний на российских ресурсах, то можно увидеть, что уже звучат фразы, мол: Надо, наверное, заканчивать СВО; надо переходить к обороне; надо удержать наши новоприбывшие территории, — рассказал Резников.
Он отметил, что Кремлю надо будет как-то объяснить российским гражданам успешное контрнаступление ВСУ. Ведь у Путина и его окружения тоже были перегретые ожидания: Киев за три дня и “СВО” за три недели.
Но сейчас российской пропаганде сложнее работать.
Министр предположил, что в Кремле уже ищут варианты сценариев, как это подать в информационное пространство — не исключено, что будет “жест доброй воли” под видом некоего катаклизма.
— Это не мой прогноз, а размышление. Но все же я не удивлюсь, если у них появится в сценарии некая проблема, серьезного катастрофического вида, техногенного, на территории России.
Скажем, что-то произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе солдат, — заявил министр обороны Украины.
По словам Алексея Резникова, это один из вариантов, как военное руководство сможет объяснить людям, почему они заканчивают активные боевые действия в Украине.