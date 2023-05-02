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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Резніков не виключає, що Росія може озвучити черговий “жест доброї волі”

Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Росія може готувати черговий “жест доброї волі” під приводом техногенної катастрофи на території своєї країни.

Про це глава оборонного відомства заявив в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

За словами Резнікова, Кремль намагається знайти варіанти, як можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

– Якщо поспостерігати за низкою публічних висловлювань на російських ресурсах, то можна побачити, що вже лунають фрази, мовляв: Треба, напевно, закінчувати СВО; треба переходити до оборони; треба утримати наші новоприбулі території, – розповів Резніков.

Він зазначив, що Кремлю треба буде якось пояснити російським громадянам успішний контрнаступ ЗСУ. Адже у Путіна і його оточення теж були перегріті очікування: Київ за три дні і “СВО” за три тижні.

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Але зараз російській пропаганді складніше працювати.

Міністр припустив, що в Кремлі вже шукають варіанти сценаріїв, як це подати в інформаційний простір – не виключено, що буде “жест доброї волі” під виглядом якогось катаклізму.

– Це не мій прогноз, а роздум. Але все ж я не здивуюся, якщо в них з’явиться в сценарії якась проблема, серйозного катастрофічного виду, техногенного, на території Росії.

Скажімо, щось станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, АЕС, з’являться ризики для населення, і це потребуватиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, зокрема солдатів, – заявив міністр оборони України.

За словами Олексія Резнікова, це один із варіантів, як військове керівництво зможе пояснити людям, чому вони закінчують активні бойові дії в Україні.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Війна в Україні, Росія
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