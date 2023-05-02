Резніков не виключає, що Росія може озвучити черговий “жест доброї волі”
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Росія може готувати черговий “жест доброї волі” під приводом техногенної катастрофи на території своєї країни.
Про це глава оборонного відомства заявив в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.
За словами Резнікова, Кремль намагається знайти варіанти, як можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.
– Якщо поспостерігати за низкою публічних висловлювань на російських ресурсах, то можна побачити, що вже лунають фрази, мовляв: Треба, напевно, закінчувати СВО; треба переходити до оборони; треба утримати наші новоприбулі території, – розповів Резніков.
Він зазначив, що Кремлю треба буде якось пояснити російським громадянам успішний контрнаступ ЗСУ. Адже у Путіна і його оточення теж були перегріті очікування: Київ за три дні і “СВО” за три тижні.
Але зараз російській пропаганді складніше працювати.
Міністр припустив, що в Кремлі вже шукають варіанти сценаріїв, як це подати в інформаційний простір – не виключено, що буде “жест доброї волі” під виглядом якогось катаклізму.
– Це не мій прогноз, а роздум. Але все ж я не здивуюся, якщо в них з’явиться в сценарії якась проблема, серйозного катастрофічного виду, техногенного, на території Росії.
Скажімо, щось станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, АЕС, з’являться ризики для населення, і це потребуватиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, зокрема солдатів, – заявив міністр оборони України.
За словами Олексія Резнікова, це один із варіантів, як військове керівництво зможе пояснити людям, чому вони закінчують активні бойові дії в Україні.