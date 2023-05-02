После завершения действия военного положения в Украине граждане должны будут сдать полученное ранее оружие или же переработать его в разрешенный вид.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Речь идет об оружии, которое граждане получали в начале полномасштабного вторжения РФ. По словам Клименко, после завершения военного положения это оружие “будет собственностью государства”.

– Тогда будет определен срок, думаю, несколько месяцев, в течение которых каждый гражданин должен принести оружие в органы полиции или к субъектам хозяйствования, сдать его или продать тем же субъектам хозяйствования, или выхолостить, или переработать на разрешенное оружие, охотничий карабин, например, – подчеркнул министр.

Он заверил, что все оружие, выданное людям органами МВД в начале полномасштабной войны, “полностью учтено”.

Клименко также сообщил, что работа над законопроектом об обращении гражданского оружия продолжается, происходит много дискуссий. Документ должен способствовать возвращению ощущения безопасности после войны.

– Надо сделать все для того, чтобы украинцы чувствовали безопасность… Для этого оружие должно быть учтено, контролировано, и должны быть четко выписаны правила его ношения или использования, – объяснил глава МВД.

По словам Клименко, определен четкий перечень оружия и боеприпасов, которые не могут находиться на руках у граждан (это, в частности, гранаты, гранатометы, минометы).

Как известно, Министерство внутренних дел планирует запустить единый государственный реестр оружия в Украине с 23 июня этого года.

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