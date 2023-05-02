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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Власність держави: Клименко пояснив, що буде з виданою українцям зброєю після війни

Вогнепальна зброя
Фото: Depositphotos

Після завершення дії воєнного стану в Україні громадяни повинні будуть здати отриману раніше зброю, або ж переробити її на дозволений вид.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Йдеться про зброю, яку громадяни отримували на початку повномасштабного вторгнення РФ. За словами Клименка, після завершення воєнного стану ця зброя “буде власністю держави”.

– Тоді буде визначено термін, думаю, кілька місяців, протягом яких кожен громадянин має принести зброю до органів поліції чи до суб’єктів господарювання, здати її чи продати тим самим суб’єктам господарювання, або вихолостити, або переробити на дозволену зброю, мисливський карабін, наприклад, – наголосив міністр.

Він запевнив, що вся зброя, видана людям органами МВС на початку повномасштабної війни, “повністю облікована”.

Клименко також повідомив, що робота над законопроєктом про обіг цивільної зброї наразі триває, відбувається багато дискусій. Документ має сприяти поверненню відчуття безпеки після війни.

– Треба зробити все для того, щоб українці відчували безпеку… Для цього зброя має бути облікована, контрольована, та мають бути чітко виписані правила її носіння або використання, – пояснив очільник МВС.

За словами Клименка, визначено чіткий перелік зброї та боєприпасів, які не можуть перебувати на руках у громадян (це, зокрема, гранати, гранатомети, міномети).

Як відомо, Міністерство внутрішніх справ планує запустити єдиний державний реєстр зброї в Україні з 23 червня цього року.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Ігор Клименко, Війна в Україні, Летальна зброя, МВС
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