Потребує перевіркиТетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибухи всю ніч: Херсон щонайменше тричі був під ударом
Щонайменше тричі протягом ночі 2 травня в Херсоні лунали вибухи.
Гучні звуки прогриміли після опівночі.
Потім вибухи пронизували місто о пів на четверту та о п’ятій ранку.
За свідченнями місцевих жителів, під обстрілом був Корабельний район міста. Були прильоти в районі Нової Маячки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 433-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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