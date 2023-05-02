Вибухи всю ніч: Херсон щонайменше тричі був під ударом

Щонайменше тричі протягом ночі 2 травня в Херсоні лунали вибухи.

Гучні звуки прогриміли після опівночі.

Потім вибухи пронизували місто о пів на четверту та о п’ятій ранку.

За свідченнями місцевих жителів, під обстрілом був Корабельний район міста. Були прильоти в районі Нової Маячки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 433-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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