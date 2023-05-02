Как проходит проверка объектов Киево-Печерской лавры и какие нарушения были обнаружены

Комиссия по приему-передаче государственного имущества продолжает работу в Киево-Печерской лавре, уже осмотрен ряд памятников национального и местного значения.

Об этом Фактам ICTV рассказала директор департамента культурного наследия МКИП и глава комиссии Марьяна Томин.

— После работы комиссии мы будем решать, как будет осуществляться управление имуществом. Сейчас работа нашей комиссии является технической и юридически фиксированной. Мы выполняем обязательства государства управлять имуществом и отслеживать, чтобы все требования памятникоохранного законодательства были выполнены. Это и есть наша миссия. Также работает еще одна комиссия, которая, я думаю, через неделю синхронизирует свою деятельность с нами. Это комиссия, которая сверяет культурные ценности, — рассказала она.

Томин отметила, что сейчас стоит сконцентрироваться на передаче объектов государству и на сохранении культурных ценностей. А уже следующим этапом будет фиксация нарушений, которые имеют правоохранительную составляющую.

— Фактический дедлайн есть — это еще два месяца. Но я думаю, что срок будет продлен ввиду того, что мы никак не можем спрогнозировать, каким темпом будем продвигаться. Мы продолжим работу комиссии настолько, насколько потребуется для завершения процесса, — сказала глава комиссии МКИП.

Кроме Марьяны Томин, в состав комиссии Минкульта входят еще пять человек. Также к процессу привлекают представителей заповедника и правоохранителей.

— Мы работаем вместе с Национальной полицией, с Печерским районным отделом полиции, со Службой безопасности. Национальный заповедник является собственностью государства, а мы, как представители власти, должны сделать все, что от нас требует закон. Поэтому мы действуем совместно, и каждый выполняет непростую работу, — отметила Томин.

Исполняющий обязанности генерального директора Национального заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко признался, что некоторые моменты, обнаруженные во время работы комиссии, его поразили.

— Возле галереи к Ближним пещерам и колокольни над галереей мы обнаружили рекламные материалы Крымской епархии, которая в полном составе перешла к Москве и враждебно относится ко всему, что связано с Украиной. Мы видели там рекламные материалы сбора средств на Беларусь. Такие вещи в центре Киева на втором году войны — это абсолютно недопустимо, с этим надо бороться, искоренять, — сказал Остапенко.

По его словам, наибольшим вредом, который был нанесен историческому ландшафту Лавры, является сооружение 36 новых объектов, которые не были предусмотрены никакими планами.

Остапенко отметил, что Россия пыталась превратить Лавру в эпицентр религиозного влияния в Украине.

— Как рассказывают сотрудники, были планы по полному отселению заповедника и передаче части сооружений под представительство патриарха Кирилла. Это такое надругательство над национальным наследием. Если посмотреть на территорию Лавры, то можно увидеть огромное количество российских маркеров. Хотя Лавра веками была одним из мощных центров именно украинской духовности, культуры. И сейчас идет речь о том, чтобы вернуть Лавре украинскую сущность, историческое наследие, на котором должно строиться, закаляться и воспитываться молодое поколение, — сказал Остапенко.

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