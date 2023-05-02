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Василь Саф’янюк, Журналіст Факти ICTV, парламентський кореспондент
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Як проходить перевірка об’єктів Києво-Печерської лаври та які порушення були виявлені

Києво-Печерська лавра
Фото: Pexels

Комісія з приймання-передання державного майна продовжує роботу у Києво-Печерській лаврі, вже оглянуто низку пам’яток національного і місцевого значення.

Про це Фактам ICTV розповіла директорка департаменту культурної спадщини МКІП та голова комісії Мар’яна Томин.

– Після роботи комісії ми вирішуватимемо, як буде здійснюватися управління майном. Наразі робота нашої комісії є технічною і юридично фіксованою. Ми виконуємо зобов’язання держави управляти майном і відслідковувати те, щоби всі вимоги пам’яткоохоронного законодавства були виконані. Це і є наша місія. Також працює ще одна комісія, яка, я думаю, через тиждень синхронізує свою діяльність з нами. Це комісія, яка звіряє культурні цінності, – розповіла вона.

Томин наголосила, що зараз варто сконцентруватися на переданні об’єктів державі та на збереженні культурних цінностей. А вже наступним етапом буде фіксація порушень, які мають правоохоронну складову.

–  Фактичний дедлайн є – це ще два місяці. Але я думаю, що термін буде подовжено з огляду на те, що ми ніяк не можемо спрогнозувати, яким темпом будемо просуватися. Ми продовжимо роботу комісії настільки, наскільки буде потрібно для завершення процесу, – сказала голова комісії МКІП.

Крім Мар’яни Томин, до складу комісії Мінкульту входять ще п’ять осіб. Також до процесу залучають представників заповідника і правоохоронців.

– Ми працюємо разом з Національною поліцією, з Печерським районним відділом поліції, зі Службою безпеки. Національний заповідник є власністю держави, а ми, як представники влади, маємо зробити все, що від нас вимагає закон. Тому ми діємо спільно, і кожен виконує непросту роботу, – зауважила Томин.

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Як проходить перевірка об’єктів Києво-Печерської лаври та які порушення були виявлені

Виконувач обов’язків генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко зізнався, що деякі моменти, виявлені під час роботи комісії, його вразили.

– Біля галереї до Ближніх печер і дзвінниці над галереєю ми виявили рекламні матеріали Кримської єпархії, яка в повному складі перейшла до Москви і вороже ставиться до всього, що пов’язане з Україною. Ми бачили там рекламні матеріали збору коштів на Білорусь. Такі речі в центрі Києва на другому році війни – це абсолютно неприпустимо, з цим треба боротися, викорінювати, – сказав Остапенко.

За його словами, найбільшою шкодою, яка була нанесена історичному ландшафту Лаври, є спорудження 36 нових об’єктів, які не були передбачені жодними планами.

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Остапенко наголосив, що Росія намагалася перетворити Лавру на епіцентр релігійного впливу в Україні.

– Як розповідають співробітники, були плани щодо повного відселення заповідника і передання частини споруд під представництво патріарха Кирила. Це така наруга над національною спадщиною. Якщо подивитися на територію Лаври, то можна побачити величезну кількість російських маркерів. Хоча Лавра століттями була одним із потужних центрів саме української духовності, культури. І зараз йдеться про те, щоб повернути Лаврі українську сутність, історичну спадщину, на якій має будуватися, загартовуватися і виховуватися молоде покоління, – сказав Остапенко.

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Києво-Печерська лавра, Міністерсто інформаційної політики, УПЦ МП
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