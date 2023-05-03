Боятся бавовны. РФ перемещает флот из Севастополя в Новороссийск — ГУР

Опасаясь бавовны, оккупанты переместили большинство боевых кораблей из Севастополя на территорию России, в частности в Новороссийск.

Об этом сообщают в ГУР Украины.

– Мы видим, что россияне боятся. Та же самая база в Севастополе и другие военные объекты сейчас мощно охраняются, оккупанты оборудуют позиции, чтобы защититься от любых атак против этой инфраструктуры, – сказал заместитель начальника Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, на территории временно оккупированного Крыма растет украинское движение сопротивления. Его активность вместе с ударами по крымским военным объектам производит на россиян удручающее впечатление.

Скибицкий отметил, что деоккупация Крыма будет зависеть от нескольких факторов, в частности как будет спланирована украинская операция по освобождению полуострова и какое будет моральное состояние российских военных.

– Если там будет паника и все начнут убегать, то возможен “жест доброй воли”. Но это не будет очень просто, потому что они считают Крым последней крепостью и будут пытаться защищать полуостров до конца, – подчеркнул разведчик.

Он добавил, что российские оккупанты готовятся к круговой обороне также в Мариуполе. Они активно восстанавливают необходимую для ведения боевых действий инфраструктуру, в частности портовую.

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