Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Военное положение в Украине-2023: дата окончания и что нужно знать о введении
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Боятся бавовны. РФ перемещает флот из Севастополя в Новороссийск — ГУР

кораблі РФ. запуск ракет з кораблів
Фото: Getty Images

Опасаясь бавовны, оккупанты переместили большинство боевых кораблей из Севастополя на территорию России, в частности в Новороссийск.

Об этом сообщают в ГУР Украины.

– Мы видим, что россияне боятся. Та же самая база в Севастополе и другие военные объекты сейчас мощно охраняются, оккупанты оборудуют позиции, чтобы защититься от любых атак против этой инфраструктуры, – сказал заместитель начальника Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, на территории временно оккупированного Крыма растет украинское движение сопротивления. Его активность вместе с ударами по крымским военным объектам производит на россиян удручающее впечатление.

Скибицкий отметил, что деоккупация Крыма будет зависеть от нескольких факторов, в частности как будет спланирована украинская операция по освобождению полуострова и какое будет моральное состояние российских военных.

– Если там будет паника и все начнут убегать, то возможен “жест доброй воли”. Но это не будет очень просто, потому что они считают Крым последней крепостью и будут пытаться защищать полуостров до конца, – подчеркнул разведчик.

Он добавил, что российские оккупанты готовятся к круговой обороне также в Мариуполе. Они активно восстанавливают необходимую для ведения боевых действий инфраструктуру, в частности портовую.

Читайте также
В России горит еще одна нефтебаза: теперь за Крымским мостом
Боятся бавовны. РФ перемещает флот из Севастополя в Новороссийск — ГУР

Война в Украине, ВСУ, Крым, Разведка, Чорноморський флот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пока россияне находятся в Крыму, покоя для Украины не будет — Филатов
Крим, Філатов
Зеленский прибыл с визитом в Финляндию
Володимир Зеленський
Сбил 60 целей. В Воздушных силах показали, как работает ЗРК IRIS-T
ППО Iris-T
Погиб во дворе дома: россияне убили мужчину во время обстрела Токаревки
Швидка допомога
Из новостей. Зеленский рассказал, как узнал о сливе секретных документов Пентагона — WP
Володимир Зеленський
Видео
Общество
Домедицинские курсы для гражданских: как и где можно научиться оказывать первую помощь

Лишь 2% украинцев умеют оказывать домедицинскую помощь. Таковы данные Красного Креста. Однако во многих городах Украины проводят тренинги по домедицинской помощи.

Петр Демьянчук, Марта Бондаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (03.05.2023)
Боятся бавовны. РФ перемещает флот из Севастополя в Новороссийск — ГУР
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (03.05.2023)
Боятся бавовны. РФ перемещает флот из Севастополя в Новороссийск — ГУР
Сказки от папы на войне: на Прикарпатье военнослужащие записывают свой голос для детей
Боятся бавовны. РФ перемещает флот из Севастополя в Новороссийск — ГУР
Киево-Печерская лавра на пути к ПЦУ: что сейчас происходит в монастыре
лавра Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь