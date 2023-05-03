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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Бояться бавовни. РФ переміщує флот з Севастополя до Новоросійська – ГУР

кораблі РФ. запуск ракет з кораблів
Фото: Getty Images

Побоюючись бавовни, окупанти перемістили більшість бойових кораблів з Севастополя на територію Росії, зокрема до Новоросійська.

Про це повідомляють в ГУР України. 

Ми бачимо, що росіяни бояться. Та ж сама база в Севастополі та інші військові об’єкти зараз потужно охороняються, окупанти обладнують позиції, щоб захиститися від будь-яких атак проти цієї інфраструктури, – сказав заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, на території тимчасово окупованого Криму міцнішає український рух спротиву. Його активність разом з ударами по кримських військових об’єктах справляє на росіян гнітюче враження.

Скібіцькій зауважив, що деокупація Криму залежатиме від декількох чинників, зокрема того, як буде спланована українська операція зі звільнення півострова та який буде моральний стан російських військових.

– Якщо там буде паніка і всі почнуть тікати, то можливий “жест доброї волі”. Але це не буде дуже просто, тому що вони вважають Крим останньою фортецею і намагатимуться захищати півострів до кінця, — наголосив розвідник.

Він додав, що російські окупанти готуються до кругової оборони також у Маріуполі. Вони активно відновлюють необхідну для ведення бойових дій інфраструктуру, зокрема портову.

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Бояться бавовни. РФ переміщує флот з Севастополя до Новоросійська – ГУР

Війна в Україні, ЗСУ, Крим, Розвідка, Чорноморський флот РФ
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