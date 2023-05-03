Малиновская Ангелина, редактор ленты
Месть олигархов Путину: Арахамия об атаке дронами по Кремлю
Атака дронами на Кремль была осуществлена по коллективному заказу российских олигархов, попавших под санкции из-за режима диктатора РФ Владимира Путина.
Такое мнение высказал глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.
– Много версий о дронах над Кремлем. Выскажу личное мнение, основанное на серии инсайдов. Атака на Кремль была осуществлена по коллективному заказу российских олигархов, попавших под санкции из-за режима Путина. Это первая коллективная игра “клуба обиженных”. Надеюсь – не последняя, – написал он в Telegram.
Напомним, что в ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали здание Кремля. Факты ICTV писали обо всех версиях, откуда летели БпЛА и возможных последствиях.
Источник: УНИАН
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