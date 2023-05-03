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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Месть олигархов Путину: Арахамия об атаке дронами по Кремлю

Месть олигархов Путину: Арахамия об атаке дронами по Кремлю

Атака дронами на Кремль была осуществлена по коллективному заказу российских олигархов, попавших под санкции из-за режима диктатора РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

– Много версий о дронах над Кремлем. Выскажу личное мнение, основанное на серии инсайдов. Атака на Кремль была осуществлена по коллективному заказу российских олигархов, попавших под санкции из-за режима Путина. Это первая коллективная игра “клуба обиженных”. Надеюсь – не последняя, – написал он в Telegram.

Напомним, что в ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали здание Кремля. Факты ICTV писали обо всех версиях, откуда летели БпЛА и возможных последствиях.

Источник: УНИАН
Война в Украине, Владимир Путин, Давид Арахамия, Кремль, Москва, Россия, Санкції проти Росії
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