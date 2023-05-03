Татьяна Забожко, редактор ленты
Уничтожен 21 дрон: командующий Воздушными силами поблагодарил военных за боевую работу
Ночью 3 мая Воздушные силы совместно с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны уничтожили 21 дрон-камикадзе типа Shahed.
Для ликвидации были применены зенитные ракетные вооружения, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности Воздушных командований Центр, Восток и Юг.
Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил всех военных за боевую работу.
Как сообщили в Воздушных силах, ночью 3 мая российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками иранского производства с севера (Брянской области РФ) и юга (восточного побережья Азовского моря).
В общей сложности оккупанты применили к 26 ударным дронам Shahed-136/131.
Фото: ГПСУ
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