Ночью 3 мая Воздушные силы совместно с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны уничтожили 21 дрон-камикадзе типа Shahed.

Для ликвидации были применены зенитные ракетные вооружения, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности Воздушных командований Центр, Восток и Юг.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил всех военных за боевую работу.

Как сообщили в Воздушных силах, ночью 3 мая российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками иранского производства с севера (Брянской области РФ) и юга (восточного побережья Азовского моря).

В общей сложности оккупанты применили к 26 ударным дронам Shahed-136/131.

Фото: ГПСУ

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