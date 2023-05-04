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Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус 650 оккупантов и до сотни единиц техники: потери РФ на 4 мая

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники уничтожили 650 российских оккупантов и 91 единицу вражеской техники.

Обновленные данные по потерям армии РФ обнародовали 4 мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

На 435-е сутки полномасштабной войны уничтожено уже около 192 590 российских солдат.

Кроме того, накануне захватчики недосчитались пяти танков, 17 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, трех реактивных систем залпового огня, четырех средств противовоздушной обороны, 18 беспилотников оперативно-тактического уровня, 21 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также семи единиц специальной техники.

Потери РФ на 4 мая 2023

  • личного состава – около 192 590 (+650),
  • танков ‒ 3 707 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 216 (+17),
  • артиллерийских систем – 2 962 (+16),
  • реактивных систем залпового огня – 547 (+3),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 304 (+4),
  • самолетов – 308,
  • вертолетов – 294,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 523 (+18),
  • крылатых ракет ‒ 947,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 886 (+21),
  • специальной техники – 370 (+7).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 435-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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