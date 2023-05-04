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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус 650 окупантів та до сотні одиниць техніки: втрати РФ на 4 травня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили 650 російських окупантів та 91 одиницю ворожої техніки.

Оновлені дані щодо втрат армії РФ оприлюднили 4 травня в Генеральному штабі Збройних сил України.

На 435-ту добу повномасштабної війни знищено вже близько 192 590 російських солдатів.

Крім того, напередодні загарбники недорахувались п’яти танків, 17 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, трьох реактивних систем залпового вогню, чотирьох засобів протиповітряної оборони, 18 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 21 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також семи одиниць спеціальної техніки.

Втрати РФ на 4 травня 2023

  • особового складу ‒ близько 192 590 (+650),
  • танків ‒ 3 707 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 216 (+17),
  • артилерійських систем – 2 962 (+16),
  • реактивних систем залпового вогню – 547 (+3),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 304 (+4),
  • літаків – 308,
  • гелікоптерів – 294,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 523 (+18),
  • крилатих ракет ‒ 947,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 886 (+21),
  • спеціальної техніки ‒ 370 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 435-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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