Некоторые западные политики призывают не освобождать Крым и пугают ядерной войной – Ташева

Некоторые западные политики призывают Украину отказаться от возвращения временно оккупированного Крыма и пугают “ядерной войной”.

Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью польскому агентству PAP.

– Некоторые западные политики нас предостерегают. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть Крым. Однако я могу вас заверить, что связь между Крымом и Украиной очень крепкая, она тянется еще с казацких времен, и ничто этого не изменит, — подчеркнула Ташева.

Она уточнила, что предостережения по Крыму раздаются от некоторых политиков, а не государств. Опасаясь “возмездия” со стороны РФ, они призывают украинскую сторону отказаться от деоккупации полуострова и утверждают, что это якобы может привести к “ядерной войне”.

Кроме того, эти западные политики уверяют, что потенциальные последствия освобождения Крыма будут огромными как для его жителей, так и для всей Украины. Имена этих политиков Ташева не озвучила.

По ее словам, звучали также тезисы о том, что Крымский полуостров якобы “никогда не был украинским”.

В связи с этим она отметила, что Крым никогда не был российской территорией. Россия рассматривает полуостров как стратегически важную территорию, пытается присвоить украинскую историю и культуру.

– Крым никогда не был российским. Это были колонизированные территории, но с исторической преемственностью и крымско-татарскими корнями… Это “сакральная” территория для РФ и предмет личной одержимости Путина. Поэтому кое-кто на Западе опасается, что если мы вернем Крым, Москва применит тактическое ядерное оружие, — объяснила Ташева.

Она выразила сомнение, что Кремль пойдет на такой шаг. Ведь применение ядерного оружия станет точкой невозвращения для российского режима.

Ташева предположила, что Украина может деоккупировать Крым уже “в ближайшее время”.

Источник: PAP

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