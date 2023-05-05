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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Деякі західні політики закликають не звільняти Крим та лякають ядерною війною – Ташева

Таміла Ташева
Фото: УНІАН

Деякі західні політики закликають Україну відмовитися від повернення тимчасово окупованого Криму та лякають “ядерною війною”.

Про це заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в інтерв’ю польській агенції PAP.

Деякі західні політики нас застерігають. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від спроб повернути Крим. Однак я можу вас запевнити, що зв’язок між Кримом та Україною дуже міцний, він тягнеться ще з козацьких часів, і ніщо цього не змінить, – наголосила Ташева.

Вона уточнила, що застереження щодо Криму лунають від деяких політиків, а не держав. Побоюючись “відплати” з боку РФ, вони закликають українську сторону відмовитися від деокупації півострова та стверджують, що це нібито може призвести до “ядерної війни”.

Крім того, ці західні політики переконують, що потенційні наслідки звільнення Криму будуть величезними як для його мешканців, так і для всієї України. Імен цих політиків Ташева не озвучила.

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За її словами, лунали також тези про те, що Кримський півострів начебто “ніколи не був українським”.

У зв’язку з цим вона зазначила, що Крим ніколи не був російською територією. Росія розглядає півострів як стратегічно важливу територію, намагається привласнити українську історію та культуру.

– Крим ніколи не був російським. Це були колонізовані території, але з історичною спадкоємністю та кримсько-татарським корінням… Це “сакральна” територія для РФ і предмет особистої одержимості Путіна. Тому дехто на Заході побоюється, що якщо ми повернемо Крим, Москва застосує тактичну ядерну зброю, – пояснила Ташева.

Вона висловила сумнів, що Кремль піде на такий крок. Адже застосування ядерної зброї стане точкою неповернення для російського режиму.

Ташева припустила, що Україна може деокупувати Крим уже “найближчим часом”.

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Джерело: PAP

Війна в Україні, Крим, Російська агресія, Таміла Ташева
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