Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина вернет Крым без боя.

Об этом он рассказал изданию The Atlantic.

Сейчас Россия превращает оккупированный Крым в крепость, и в украинском обществе говорят о военно-политическом освобождении полуострова.

Некоторые россияне, которые переехали жить в Крым после его аннексии, уже уехали. Особенно после взрыва на мосту через Керченский пролив 8 октября 2022 года и других взрывов на полуострове.

Издание пишет, что, по мнению украинцев, как только они перекроют автомобильные, железнодорожные и водные пути на полуостров и с помощью беспилотников будут бить по военной инфраструктуре, многие жители России также побегут.

— Крым мы возьмем без боя, — подчеркнул Алексей Резников.

В украинском правительстве имеется детальный план по деоккупации Крыма.

Ранее постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что в Крыму после деоккупации будет огромная экологическая проблема в виде засоленных почв, которые уже непригодны для сельского хозяйства.

Также на экологию Крыма повлияли российские военные базы и Крымский мост.

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