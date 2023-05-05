Комендантский час 8-9 мая: Гуменюк рассказала, какие ограничения будут действовать

В военном руководстве Украины рекомендуют ограничить скопление людей 8 и 9 мая, но не настаивают на введении длительного комендантского часа.

Об этом во время брифинга сообщила руководитель совместной кординационной пресс-службы СБУ на Юге Украины Наталья Гуменюк.

— Мы дали соответствующие рекомендации местным властям. Когда решение будет принято, его обнародуют. Мы не настаивали на ограничении передвижения людей 8-9 мая, но рекомендуем ограничить массовое скопление людей, — заявила она.

Напомним, что в Херсоне ввели комендантский час, который продлится с вечера 5 мая до утра 8 мая.

В течение действия комендантского часа запрещено передвигаться по улицам, город будет закрыт на въезд и выезд.

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