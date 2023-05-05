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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Комендантська година 8-9 травня: Гуменюк розповіла, які обмеження діятимуть

Наталя Гуменюк

У військовому керівництві України рекомендують обмежити скупчення людей 8 та 9 травня, але не наполягають на запровадженні тривалої комендантської години.

Про це під час брифінгу повідомила начальниця спільної кординаційної пресслужби СБУ на Півдні України Наталія Гуменюк.

– Ми дали відповідні рекомендації місцевій владі. Коли рішення буде ухвалено, його оприлюднять. Ми не наполягали на обмеженні пересування людей 8-9 травня, але рекомендуємо обмежити масове скупчення людей, – заявила вона.

Нагадаємо, що у Херсоні запровадили комендантську годину, яка триватиме з вечора 5 травня до ранку 8 травня.

Протягом дії комендантської години заборонено пересуватися вулицями, місто буде закрите на в’їзд та виїзд.

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