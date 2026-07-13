За два дня украинские подразделения поразили энергомост Кубань–Крым, 11 энергетических объектов, а также пять элементов российской ПВО на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди (Мадяр).

Операция Крымский рубильник off: что известно

По словам Броуди, в течение двух дней подразделения СБС провели операции Крымский рубильник off и ППОпад.

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В ходе ударов были поражены девять электрических подстанций разной мощности, стратегический пункт перетока электроэнергии по энергомосту Кубань–Крым и инфраструктура газоперекачивающей станции.

Кроме того, украинские военные атаковали пять объектов российской системы противовоздушной обороны. По данным командующего СБС, уничтожены пусковая установка С-400 Триумф, комплексы Тор-М2 и Панцирь-С1, а также две радиолокационные станции Небо-У.

Какие средства ПВО РФ уничтожили Силы беспилотных систем

По данным Роберта Броуди, среди пораженных средств российской ПВО:

пусковая установка ЗРК С-400 Триумф в районе Керчи в оккупированном Крыму — удар нанес 9 батальон Кайрос 414 отдельной бригады СБС Птицы Мадяра;

ЗРК Тор-М2 в районе Валерьяновки Донецкой области — поражен отрядом 13 414 отдельной бригады СБС Птицы Мадяра;

ЗРГК Панцирь-С1 вблизи Осовин в Крыму — поражен 9 батальоном Кайрос;

РЛС Небо-У в районе Керчи — поражена 9 батальоном Кайрос;

еще одна РЛС Небо-У в районе Мелек-Чешме в Крыму — поражена 413 отдельным полком СБС Рейд.

Какие энергетические объекты попали под удар

Командующий СБС также обнародовал полный список атакованных энергетических целей:

стратегический пункт перетока электроэнергии энергомоста Кубань–Крым в районе Глазовки в Крыму — удар нанесли 9 батальон Кайрос и 1 отдельный центр СБС;

подстанция 220 кВ Комыш-Бурун в Керчи — 1 отдельный центр СБС;

подстанция 110 кВ Рубежное в оккупированной Луганской области — группа БпС Феникс;

подстанция 220 кВ Лисичанска в Северодонецке — группа БпС Феникс;

подстанция 110 кВ Ковильное в оккупированном Крыму — 1 отдельный центр СБС;

подстанция 110 кВ Зимино в Крыму — 1 отдельный центр СБС;

подстанция 330 кВ Заря в районе Афин в Крыму — 9 батальон Кайрос;

электроподстанция в районе Кременовки Донецкой области — отряд 13 414 отдельной бригады СБС Птицы Мадяра;

электроподстанция в районе Зори Донецкой области — группа БпС Феникс;

электроподстанция в районе Черноземного Запорожской области — 20 отдельная бригада СБС К-2;

инфраструктура газоперекачивающей станции в районе Житловки Луганской области — 20 отдельная бригада СБС К-2.

В общей сложности, по словам Броуди, в ходе операции было поражено 16 целей: 11 объектов энергетической и газовой инфраструктуры и пять элементов российской ПВО.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о масштабной ночной спецоперации на территории России и временно оккупированного Крыма. По данным СБУ, беспилотники одновременно поразили более 10 военных, логистических и топливных объектов.

Среди целей были два патрульных катера проекта Мангуст в Черном море, ангары с военной техникой на авиабазе Багерово в оккупированном Крыму, три радиолокационные станции, а также автомобильные паромы Ейск, Мария, Лаврентий и Панагия и резервуары комплекса перегрузки нефтепродуктов в порту Кавказ.

Кроме того, под удар попал резервуарный парк нефтебазы в Ставропольском крае РФ.

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