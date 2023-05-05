Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Мы рекомендуем
Угроза ядерного удара: какими могут быть последствия и как спастись
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

”Охотились” на HIMARS: СБУ задержала двух российских агентов

СБУ затримала агента РФ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала двух агентов РФ, которые собирали разведданные о местах базирования и перемещения ВСУ на территории Краматорского района Донецкой области.

Прежде всего предатели пытались обнаружить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS и передать соответствующие координаты агрессору.

— Фигурантами являются двое жителей Донецкой и Харьковской областей, которых российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения. Коммуникацию с оккупантами они поддерживали через своего родственника, проживающего в Москве и находящегося “на связи” с кадровыми сотрудниками ФСБ, — сообщили в СБУ.

При обысках по месту жительства задержанных обнаружены мобильные телефоны и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

На данный момент они находятся под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Читайте также
Распространяли российскую пропаганду. СБУ задержала еще 11 агентов Кремля
“Охотились” на HIMARS: СБУ задержала двух российских агентов

Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Клинтон о нападении РФ на Украину: Еще в 2011 году я понял, что это вопрос времени
Білл Клінтон
Не может выполнить обещания: в ГУР объяснили слова Пригожина о “выходе” наемников из Бахмута
Бахмут
Россия стягивает в Бахмут все больше вагнеровцев – Маляр объяснила причину
Бахмут
С начала мая РФ каждый час наносила удары по Украине – Госдеп США
Ведант Патель
ВСУ не будут комментировать информацию о “сбивании” ракеты Кинжал над Киевом
Повітряні сили ЗСУ
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 7:00 (05.05.2023)
“Охотились” на HIMARS: СБУ задержала двух российских агентов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 6:00 (05.05.2023)
“Охотились” на HIMARS: СБУ задержала двух российских агентов
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
“Охотились” на HIMARS: СБУ задержала двух российских агентов
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
війна
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь