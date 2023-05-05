”Охотились” на HIMARS: СБУ задержала двух российских агентов

Служба безопасности Украины задержала двух агентов РФ, которые собирали разведданные о местах базирования и перемещения ВСУ на территории Краматорского района Донецкой области.

Прежде всего предатели пытались обнаружить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS и передать соответствующие координаты агрессору.

— Фигурантами являются двое жителей Донецкой и Харьковской областей, которых российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения. Коммуникацию с оккупантами они поддерживали через своего родственника, проживающего в Москве и находящегося “на связи” с кадровыми сотрудниками ФСБ, — сообщили в СБУ.

При обысках по месту жительства задержанных обнаружены мобильные телефоны и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

На данный момент они находятся под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Источник : СБУ

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