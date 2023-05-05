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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

”Полювали” на HIMARS: СБУ затримала двох російських агентів

СБУ затримала агента РФ
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала двох агентів РФ, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення ЗСУ на території Краматорського району Донецької області.

Передусім зрадники намагались виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS та передати відповідні координати агресору.

– Фігурантами є двоє мешканців Донецької та Харківської областей, яких російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення. Комунікацію з окупантами вони підтримували через свого родича, що проживає у Москві та перебуває “на зв’язку” з кадровими співробітниками ФСБ, – повідомили в СБУ.

При обшуках за місцями проживання затриманих виявлено мобільні телефони та інші речові докази незаконної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Джерело: СБУ
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