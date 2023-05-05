Труханов вышел из СИЗО: за мэра Одессы внесли залог в более 13 млн грн

Городской голова Одессы Геннадий Труханов вышел из СИЗО после того, как за него был внесен залог в размере 13,4 млн грн.

Об этом сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), сообщает агентство Интерфакс-Украина.

— Мэр Одессы вышел из СИЗО под залог в 13,420 млн грн, определенный ранее судом как альтернатива аресту, — отметили в САП.

В прокуратуре не уточнили, кто именно внес залог за Труханова. По информации Суспильного, это сделал депутат промэрской фракции Доверяй Делам Дмитрий Танцюра.

4 мая городского головы Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу в рамках расследования по делу одесского завода Краян. Альтернативой определили в более чем 13 млн грн.

Труханова и других лиц обвиняют в завладении средствами бюджета на сумму более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения админкорпуса бывшего завода Краян по завышенной вдвое цене.

Защитник Труханова подал жалобу в Апелляционную палату ВАКС. Дату заседания должны назначить на следующей неделе.

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