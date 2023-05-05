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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Военный эксперт рассказал, с чем связано увеличение атак РФ и чего ждать в дальнейшем

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На данный момент Россия способна выпускать несколько ракет по территории Украины за неделю и раз в месяц устраивать волну террора.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Самусь в эфире национального марафона Єдиних новин.

– Они могут накапливать определенные резервы. Чем больше они ожидают активных действий ВСУ, тем больше они будут пытаться сбить украинские надежды и создать психологический террор в украинском обществе. Как раз это можно делать через воздушные тревоги, через применение 10-20 Шахедов, запуск нескольких десятков ракет, затем снова Шахедов и т.д., – говорит он.

При этом эксперт отмечает, что Россия уже влезла в стратегический запас и у нее большие проблемы с ракетами.

— Если бы у них сейчас возникла еще какая-нибудь проблема, кроме украинско-российской войны, то я думаю, что с ракетами у них были бы огромные проблемы. Например, китайская проблема или в другом направлении, НАТО, как они говорят, что НАТО с ними воюет. Они сейчас могут выпускать несколько ракет в неделю, понемногу накапливать, раз в месяц устраивать волну. Но если бы мы говорили о проведении операций с использованием ракетного потенциала, сейчас у них, конечно, совсем другие возможности, чем год назад, — добавляет Самусь.

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Фото: ГУР

Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія
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