Військовий експерт розповів, з чим пов’язане збільшення атак РФ та чого чекати надалі

Наразі Росія може випускати кілька ракет по території України за тиждень та раз на місяць влаштовувати хвилю терору.

Про це заявив військовий експерт Михайло Самусь в ефірі національного марафону Єдині новини.

– Вони можуть накопичувати певні резерви. Чим більше вони очікують активних дій ЗСУ, тим більше вони будуть намагатися збити українські сподівання і створити психологічний терор в українському суспільстві. Якраз це можна робити через повітряні тривоги, через застосування 10-20 Шахедів, запуск кількох десятків ракет, потім знову Шахеди тощо, – каже він.

При цьому експерт зазначає, що Росія вже залізла у стратегічний запас і у неї великі проблеми з ракетами.

– Якщо б у них зараз виникла ще якась проблема, окрім українсько-російської війни, то я думаю, що з ракетами у них були б величезні проблеми. Наприклад, китайська проблема або на іншому напрямку, НАТО, як вони кажуть, що НАТО з ними воює. Вони зараз можуть випускати кілька ракет за тиждень, потрошку накопичувати, раз на місяць влаштовувати хвилю. Але якщо б ми говорили про проведення операцій з використанням ракетного потенціалу, зараз у них, звісно, зовсім інші можливості, ніж рік тому, – додає Самусь.

Фото: ГУР

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